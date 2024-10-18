Он отмечает, что успех Украины на территории врага показал ложность нарратива России о ее победе.

Курская операция поставила под огромное сомнение нарративы России, что она уже побеждает в войне и усилила позицию Украины в мире. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

Он отметил, что Россия носилась с трендом о своей победе, но Курская операция перечеркнула всю эту информационную политику государства-агрессора. "Курская операция остановила эту волну, снова пошло недоверие к информации, которую распространяла Россия", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Курская операция принесла результат, и "Украина снова в топе".

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"В Украину снова верят, снова поставлены под сомнение нарративы России, что мы проигрываем войну", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, план победы, который предлагает Украина, направлен на то, чтобы усилить наше государство и заставить Россию сесть за стол переговоров на саммите мира.

"Потому что если разделена Европа и мир разделен и слаб, то так просто Россия не будет ни о чем договариваться. Потому что она хочет договариваться ультиматумами. Ничего не изменилось в этой системе координат. Поэтому план победы важен и для этого", - отметил президент Украины.

Курская операция - новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что вторжение в Курскую область сорвало запланированную атаку россиян на Сумскую область и "уменьшило угрозу" нападения оккупантов на север Украины.По словам Сырского, главными целями операции было помешать захватчикам использовать Курскую область в качестве базы для подготовки наступательных операций в Украине, отвлечь оккупантов из других районов Украины, создать "зону безопасности", захватить российских военнопленных и поднять украинский моральный дух.

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