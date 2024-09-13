Эксперт рассказал об уникальности курской операции, учитывая значительное преимущество врага в силе.

В Курской области РФ россияне вынуждены идти в контрнаступление, поскольку хотят избежать оперативного окружения собственной группировки.

Об этом сказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире Киев24. Он отметил, что контрнаступление российской армии на территории РФ локальное и происходит на отдельном участке.

"Атакуют в районе населенного пункта Коренево, поселков Вишневка и Краснооктябрьское. Оккупанты пытаются таким образом избежать оперативного окружения собственной группировки, сосредоточенной на территории Кореневского района. Там заблокировано 2-3 тыс. российской группировки. А сама площадь района, которая может потенциально перейти под контроль сил обороны Украины составляет примерно до 700 кв км. Поэтому, чтобы исключить захват, то есть закрытие котла в районе Кореневого, россияне пытаются ударить на опережение и сделать невозможным блокаду собственных подразделений", - пояснил Снегирев.

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Он отметил, что контрнаступление россиян на Курщине началось на момент визита в Киев высокопоставленных чиновников США, Великобритании.

"Речь идет о том, что контрнаступление имеет не столько военный, сколько политический характер... Чтобы снизить положительный эффект от Курской операции для Украины на международной арене оккупанты переходят в контрнаступление", выразил убеждение военный эксперт.

По словам Снегирева, переправа россиян через реку Сейм состоялась вне зоны поражения украинских РСЗО и ствольной артиллерии.

"Если бы западные партнеры раньше дали разрешение бить по российским позициям на территории РФ своим оружием, то возможность проведения десантной операции россиян была бы сведена к минимуму. Причем передислокацию тяжелой бронетехники и личного состава они сделали через единственную оставшуюся понтонную переправу. 10 стационарных и понтонных переправ было уничтожено ВСУ на реке Сейм", - отметил он.

При этом эксперт добавил, что на момент российского контрнаступления ВСУ продолжают расширять зону присутствия.

"Поселки Медвежье и Веселое находятся фактически в тылу российской группировки, которая сейчас контратакует позиции ВСУ. Причем об успешном характере продвижения ВСУ на этом участке фронта говорят сами россияне. Таким образом, россиянам дали возможность вклиниться в оборону ВСУ и в это время мы наносим удар фактически и во фланг, и в тыл группировки противника. Россияне в своих пабликах кричат, что Силам обороны с помощью инженерной техники удалось снять минные заграждения, растянуть "зубы дракона" и механизированные подразделения ВСУ движутся по российской территории, фактически закрывая кольцо окружения", - говорит Снегирев.

Причем атаки ВСУ в районе Медвежьего, по его объяснению, происходят как раз с целью выхода на железнодорожную станцию Глушково.

"То есть закрывается фактически этот котел. И по территории Глушковского района возможны положительные сценарии по развитию событий", - уверен Снегирев.

Он отметил, что ВСУ имеют успешный характер продвижения в Суджевском районе, хотя там и идут серьезные бои. "Оккупанты должны признать тот факт, что в этот район переброшены оперативные резервы ВСУ и дальнейшее продвижение российских войск фактически заблокировано", - сказал эксперт.

Снегирев также сказал об уникальности курской операции: "Российская группировка на Курщине увеличена, по разным оценкам до 50 тыс. человек. Сил обороны Украины, по данным западных разведок, находится на территории Курской области от 4 до 6 бригад. То есть, если верить западным разведкам Силы обороны Украины проводят наступательную операцию численностью группировки втрое меньше, чем группировка, которая находится соответственно в активной обороне. Уникальная ситуация", - констатировал эксперт.

По словам эксперта, "освободить" Курщину россиянам не удастся до октября.

"Это нереальные сроки. Сами россияне называют минимум полгода. А реальные сроки - год. Почему? Потому что ВСУ во время наступления смогли взять под контроль две линии эшелонированной обороны, построенной россиянами. Россияне потратили на их строительства до $200 млн. Представим себе - у нас в тылу уже подготовленные линии обороны... Они готовы. И плюс во время продвижения Сил обороны работают инженерные подразделения ВСУ - проводят инженерно-фортификационные работы. Мы готовились к активной фазе обороны. Плюс, ландшафт Курской области, леса. Соответственно, используя этот фактор будут действовать группы спецназначения ВСУ, так называемый маневренный характер войны. То что мы успешно продемонстрировали во время широкомасштабного вторжения в Черниговской и Киевской областях, фактически парализовав полностью логистику оккупантов", - прокомментировал Снегирев.

Операция в Курской области

Глава Кремля Владимир Путин приказал освободить Курскую область до октября.

Ранее NYT писал, что российские войска, которые защищают территорию Курской области в пределах реки Сейм и границы с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как Украина уничтожила мосты, которые являются единственным путем для пополнения запасов или отступления.

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