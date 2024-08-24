Тогда Алина Панина думала, что в Еленовке находился и ее парень Илья Музыка.

Украинская пограничница Алина Панина попала в российский плен в мае 2022 года, во время выхода из "Азовстали". Она – одна из тех, кто пережил теракт в Еленовке.

"Это ужасные воспоминания. Наш барак был недалеко от эпицентра взрыва, может 300 метров. Практически наблюдали за этим всем – как они заводили раненых под утро", – поделилась она в интервью "Эспрессо".

По словам пограничницы, неподалеку от колонии были украинские позиции, поэтому сначала она и другие пленные предположили, что произошел прорыв Сил обороны. Кроме того, была версия, что в бараке произошел бунт пленных.

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"Утром ребят привели к нам во дворики. По одному заводили на какие-то перевязки. А помощь оказывали наши девушки-пленные. Все были шокированы. Честно – это наверняка никогда не забудется. Эту картину невозможно передать на словах, просто поверьте", – добавила она.

Тогда Алина Панина думала, что в Еленовке находился и ее парень Илья Музыка. Однако впоследствии она узнала, что его вывезли в Россию.

"Уже когда его обменяли зимой (обмен пленными состоялся 3 января 2024 года, – ред.), то он рассказывал, что в Еленовке пробыли больше недели и их сразу вывезли в Россию", – рассказала пограничница.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. Было разрушено здание, где россияне удерживали украинских пленных, которые вышли из "Азовстали".

Погибли десятки людей. Представитель "Азова" майор Никита Надточий предполагал, что россияне нанесли удар реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель". Они быстро выжигают воздух, из-за чего человек сгорает за считанные секунды.

Данные более дюжины выживших военнопленных, следователей и семей погибших, а также внутренний анализ ООН, указывают на Россию как на виновника теракта в Еленовке.

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