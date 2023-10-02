Противники готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском, отметили в "Атеш".

Партизанское движение "Атеш" показало, как российские оккупанты в захваченном Крыму под Симферополем охраняют авиабазу Гвардейское.

В результате проникровения на оборонительные сооружения вражеского объекта были обнаружены семь систем противовоздушной обороны противника, говорится в сообщении движения "Атеш" в Telegram. "Уже более месяца наши агенты ведут наблюдение за упомянутым аэродромом. Мы фиксируем, что оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском", - отмечается в сообщении.

В движении добавили, что были обнаружены, в частности, семь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов С-300, укрепленные долговременные огневые точки и админздание воинской части.

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"Разведданные были переданы кому надо еще месяц назад, и мы продолжаем мониторить изменения", - подчеркивается на канале.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил вернуть полуостров под свой контроль военным путем. На вражеских военных объектах в Крыму не раз звучали взрывы, кроме того, серьезные повреждения получал построенный оккупантами Крымский мост.

В частности, 20 июля в поселке Гвардейское, в котором находится вражеская авиабаза, звучали взрывы. Противники утверждали, что их система ПВО якобы перехватила дрон, который летел в сторону аэродрома. В начале августа появилась информация, что возле авиабазы прогремел мощный взрыв.

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