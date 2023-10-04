Вся информация передана военным, партизаны "ожидают результатов".

Накануне партизаны нашли ремонтную базу в Крыму. Тепер военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" похвасталось новой находкой – обнаружен секретный склад россиян в селе Мазанка возле Симферополя во временно оккупированном Крыму.

"Он оборудован на заброшенной овощебазе в скале. Вход был укреплен ракушняком и временными укрепительными сооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в деревню установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей. Вероятно очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся инфа передана – ожидаем результатов", – говорится в сообщении.

Атаки по Симферополю - последние новости

В конце сентября роспропаганда придумала "запуски ATACMS", которых у Украины еще нет. Так, пропагандистский паблик Симферополя утверждал, что атака была совершена из Николаевской области.

Видео дня

9 сентября во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть. Незадолго до этого в городе был слышен взрыв.

В августе в нескольких районах оккупированного Крыма были слышны взрывы. В частности, громкие звуки слышали жители Симферополя и поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром.

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