Даже под Бахмутом россияне настолько истощились, что уже мечтают об оперативной паузе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия якобы готовится к новому наступлению на Украину. Он оценил шансы оккупантов и отметил, что стране-агресору ничего не удастся.

Коваленко не видит ни одного направления, где рашисты могут достичь успеха. В эфире "24 канала" эксперт рассказал, что даже под Бахмутом, где идут ожесточенные бои, оккупанты теряют свои позиции.

Так, защитники Украины не только отражают атаки рашистов на Бахмут. Они еще и реализуют контратаки и вытесняют россиян.

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"Это все говорит о том, что российские оккупанты даже на тех локациях, где у них было пропорциональное количество артиллерии, обеспечение боекомплектом, достаточное количество личного состава для осуществления штурмовых действий. Даже там они не могут вести наступательные действия. Поэтому инициативу перехватывают именно ВСУ", - пояснил Коваленко.

Также он добавил, что для наступления россиянам нужно проводить подготовку, однако у них уже мало сил. На Херсонщине у рашистов патовая ситуация, на Запорожском направлении они не готовятся к наступлению, потому что планируют свою оборону.

На Луганщине, добавил Коваленко, россияне не могут даже обороняться. А вот на Донетчине рашисты могут попробовать наступление, однако только для усиления давления. Это все равно не поможет оккупантам, им не удастся захватить и удержать качество большие территории.

Сейчас мы можем наблюдать на истощение сил рашистов под Бахмутом. Коваленко также прокомментировал информацию о том, что именно там россияне хотят так называемой оперативной паузы. Однако, заметил эксперт, никаких пауз не будет.

Война в Украине: последние события

Как уже сообщал УНИАН, сегодня секретарь СНБО объяснил, как правильно называть оккупантов. Образ противника не нужно размывать, отметил Данилов.

На Донетчине рашисты ударили по Краматорске тремя ракетами. Уже известно, что оккупанты попали по промышленной зоне. Кроме этого, на аэродроме в Беларуси загорелся российский истребитель Миг-31К Сообщается, что самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

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