Ориентировочно последствия техногенной аварии будут ликвидировать от 7 до 10 дней.

Если российская армия разрушит сооружения Кременчугской гидроэлектростанции, то затопление города может произойти меньше, чем за час. Об этом сообщили Суспільному в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Кременчугского горсовета.

Отмечается, что в зону возможного катастрофического затопления территориально попадают центральная и правобережная часть города Кременчуг, село Малая Кохновка в Кременчугской громаде, а также Потоки, Сосновка и Приднепровское в Потоковской громаде.

Там предупредили, что в случае разрушения дамбы вода в город доберется за 30-45 минут. Это время следует использовать для эвакуации и переместиться из зоны затопления в возвышенные места:

Видео дня

на левобережной части - в нагорную часть города Кременчуг;

на правобережной части - на Деевскую гору.

Для тех, кто не успеет эвакуироваться, там посоветовали подняться в домах выше 2-го этажа и ожидать схода воды или прибытия спасателей. Ориентировочно последствия техногенной аварии будут ликвидировать от 7 до 10 дней, говорится в сообщении.

Как РФ уничтожает дамбы в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 ноября стало известно, что оккупанты повредили плотину Кураховского водохранилища.

Эксперт Олег Листопад рассказал, что враг уже давно пытался атаковать Кураховское водохранилище, поскольку там проходит важная для украинской логистики дорога.

Вас также могут заинтересовать новости: