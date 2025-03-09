Оккупанты накапливают силы в Улаклах.

Российские захватчики объявили об оккупации украинского поселка Константинополь, что в Волновахском районе Донецкой области. Украинские аналитики опровергают это.

Сегодня днем министерство обороны России заявило, что подразделения группировки захватнических войск "Восток" якобы провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Мониторинговый проект DeepState сообщает, что Константинополь находится под контролем украинских Сил обороны:

"Сегодня противник опубликовал "смелую" акцию - запустил несколько групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села и снялись с "аквафрешами". Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат".

В то же время аналитики отмечают, что в поселке Улаклы захватчики имеют продвижение и накапливают живую силу для дальнейших штурмов на Константинополь.

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Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, только за сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. На Покровском направлении они сохраняют наибольшую активность в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

Между тем в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщают, что войска РФ меняют тактику боев в Донецкой области. Благодаря этому под Покровском фиксируют снижение "напряжения".

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