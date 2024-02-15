По словам представителя Госпогранслужбы, сейчас ситуация на украинско-белорусской границе является контролируемой.

Украинские пограничники не фиксируют каких-то активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе соседней страны режима контртеррористической операции. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

По его словам, сейчас ситуация на украинско-белорусской границе является контролируемой.

"Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания", - отметил Демченко.

Он отметил, что в этом районе на территории Беларуси планировалось проведение "каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно".

"Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем. Мы продолжаем укреплять нашу границу и пристально ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Как известно, 15 февраля КГБ Беларуси сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим контртеррористической операции. В райисполкоме пояснили, что он был введен в рамках учений.

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