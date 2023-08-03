Каждый день по крайней мере один сапер умирает или получает ранения.

Русские плотно минируют территории вдоль линии фронта, и это является одной из причин достаточно медленного контрнаступления ВСУ. На передней линии наступления всегда находятся саперы, которые должны обезвреживать мины. И каждый раз они подвергаются опасности, ведь оккупанты минируют буквально все подряд, даже трупы своих же солдат.

Об особенностях работы украинских саперов во время контрнаступления рассказывает Reuters. В частности, издание приводит показания одного из саперов, который рассказал о "находке" из заминированных трупов российских солдат.

"Двое парней лежали друг на друге, это вызвало у нас подозрение, потому что если бы был взрыв, их бы раскинуло в разные стороны, а тут один лежит на другом... мы хорошо сделали, что не трогали их, потому что когда мы дотянулись туда с "кошкой" (стальной крючок, который саперы используют для обезвреживания мин-ловушек, его прозвали так за выдвижные крючки, похожие на кошачьи когти), то увидели, что под ними мина ПМ", – сказал он.

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Военный отметил, что саперы всегда идут первыми, это опасная работа, которая приводит к ежедневным потерям. "Мы теряем одного сапера каждый день, раненого или мертвого", - сказал он.

Он отметил, что россияне минируют все - двери, коробки и ящики, даже игрушки, даже своих погибших.

"Они знают, что наши эвакуационные группы поднимают раненых и погибших, под которыми потом находят эту взрывчатку. И это для нас очень опасно", - отметил воин.

Потери от мин оккупантов колоссальные

По словам одного из военных медиков, мины нанесли колоссальные потери с начала контрнаступления в июне. После того, как плотное заминирование вынудило командиров замедлить продвижение, количество раненых, поступающих в больницы, заметно уменьшилось. Но саперы все равно погибают.

"У нас были случаи, когда привозили по пять-шесть раненых, и большинство из них оказывались саперами. Там настолько плотно заминирована территория, что даже один шаг от уже расчищенной трассы и это может закончиться довольно фатально", - говорит медик.

Он отмечает, что опасность исчезнет нескоро.

"Саперов точно не хватает, а учитывая интенсивность минирования, даже после войны саперы будут одной из основных профессий", – сказал он.

Заминирование на линии фронта

В начале июля июля в Силах обороны Таврического направления отмечали, что основной проблемой контрнаступательных мер ВСУ на южном направлении остается вражеское минирование. Спикер объединенного пресс-центра, майор Валерий Шершень отмечал, что заминировано все - тропы, посадки, поля, огромные участки

В МВД сообщали, что на территориях, где в стране происходят наступательные действия Сил обороны, враг установил до четырех мин на каждом квадратном метре.

Как оценили эксперты, один сапер может очищать от 15 до 25 квадратных метров в день, в зависимости от рельефа местности и концентрации взрывчатки. Загрязненная территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, 500 группам разминирования, которые сейчас работают, на завершение работы понадобится 757 лет и миллиарды долларов.

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