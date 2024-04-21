В Сухопутных войсках отметили, что именно на Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ будут принимать решение о начале контрнаступления.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки 20 апреля приняла законопроект о помощи для Украины. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 каналу, достаточно ли выделенных средств для того, чтобы украинские военные могли планировать контрнаступательные действия.

"Это мне очень сложно сказать. Под что реально закладываются расходы знает только командование, а мы знаем только общие цифры", - подчеркнул он.

По его словам, общий объем боекомплекта или всей номенклатуры оружия в публичном пространстве никто не будет знать. Он добавил, что только после того, как обещанное вооружение будет поступать в Украину, на Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ будут принимать решение, начинать ли контрнаступление, наращивать резервы или усиливать защитные сооружения и даже проводить военные операции на территории РФ. В частности речь идет об уничтожении военных заводов противника или нефтеперерабатывающих станций.

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"Это будут готовить ответственные компетентные лица, а мы уже будем узнавать постфактум. И это правильно, ведь чем больше режим секретности по подготовке таких операций, тем лучше", - подчеркнул Тимочко.

Военнослужащий добавил, что о подготовке ВСУ к контрнаступлению будет знать только узкий круг людей, который будет готовить наступательные операции. В случае того, если на каком-то из направлений фронта интенсивность вражеской армии будет идти на спад, то там украинские воины будут наносить более сильные удары и готовить прорыв линии фронта.

Также известно, что Европейский Союз предоставит Украине дополнительные средства, а именно около 50 млрд евро. Кроме того, некоторые страны, среди которых Северная Корея, Нидерланды и Япония обязались финансово помогать ВСУ.

"Это тоже дополнительные средства, которые будут использоваться, или на обеспечение подготовки инфраструктуры, или личного состава, или даже на дополнительные закупки вооружения", - заверил Тимочко.

Помощь Украине от США: последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине, в рамках него было выделено 61 млрд долларов, однако не все средства будут переданы нашему государству.

В целом деньги будут распределены следующим образом:

23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;

23,2 миллиарда на закупку оружия непосредственно для Украины;

11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе;

13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг;

26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемых Украине.

7,85 миллиардов на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины (президент США будет иметь право списать половину этого долга).

В свою очередь бывший глава СБУ Николай Маломуж заявил, что когда Украина получит долгожданную помощь от США, то, вероятно, ВСУ смогут перейти от обороны к проведению наступления во второй половине лета. Таким образом он прокомментировал влияние помощи на ход войны.

"Системных резервов для наступления на четырех направлениях у них (россиян -УНИАН) нет. Украина наоборот, имеет хорошие перспективы успешно держать оборону. И, вероятно, до конца лета подготовить наступательные операции", - отметил Маломуж.

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