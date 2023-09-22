Тарнавский отметил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не остановит наступление Киева, а самый большой прорыв еще впереди.

"Погода может стать серьезным препятствием во время наступления, но, учитывая, как мы продвигаемся вперед, в основном без техники, я не думаю, что она сильно повлияет на контрнаступление", - сказал он в интервью CNN.

Сильные осенние дожди могут сделать землю сырой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы передвигаются небольшими группами, в основном пешком.

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Генерал заявил, что большой прорыв Украины – еще впереди.

"Я думаю, это произойдет после Токмака. На данный момент они рассчитывают на глубину своей линии обороны там. Есть сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами. Токмак – это цель-минимум. Главная цель – добраться до наших государственных границ", - сказал он.

Тарнавский также отметил, что удары по Крыму важны для успеха контрнаступления.

"Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед вами, это также в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных центров. Дезорганизация их сил путем разрушения их командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя. Уничтоженный командир - это разрушенное звено управления, без него невозможны слаженные действия. [Удар по штабу Черноморского флота России] дает нам надежду на будущее. Я имею в виду, что у нас есть возможности поразить их не только спереди, но и в тылу. А когда понимаешь, что врагу жарко в тылу, это поднимает боевой дух наших солдат", - добавил Тарнавский.

Война в Украине - ситуация на фронте

Харитин Старский, прессофицер бригады быстрого реагирования "Рубиж" Национальной гвардии Украины рассказал, какие есть предпосылки для скорой деоккупации Бахмута. Он отметил, что россияне уже сами признают, что им вскоре придется бежать из Бахмута.

Украинские военные в течение суток отбили российские атаки сразу на нескольких направлениях. На Бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григоровки Донецкой области, на Авдеевском - в районе Северного Донецкой области, а на Запорожском - в районе Работиного Запорожской области.

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