Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов

В Бучанском районе Киевской области обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов", - говорится в сообщении.

21 мая следователи и криминалисты провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова.

Это пожилая женщина, погибшая в собственном дворе в конце февраля, и ее 27-летний внук, убитый оккупантами в марте. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

Как писал УНИАН, издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что На дороге протяженностью 7 км между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области нашли тела 37 человек.

Кроме искореженных автомобилей с белыми повязками на зеркалах и надписью "Дети", на дороге также были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.

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