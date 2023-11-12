Офицер запаса армии Украины считает, что в понятие "победа" в войне с россиянами многие люди вкладывают разный смысл.

Есть шансы, что полномасштабная война в Украине против РФ завершится в 2024 году.

Таким мнением с obozrevatel.com поделился ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. "Конечно, шансы такие есть (что в следующем году закончится противостояние, - Ред.), хотя здесь возникает другой вопрос. Возможно, я ошибаюсь, - я хотел бы ошибаться, - но мне кажется, что у нас нет общегосударственной концепции того, что мы должны понимать под победой", - сказал он.

Собеседник считает, что в это понятие многие люди вкладывают разный смысл, например, выход на границы 1991 года, выход на рубежи 24 февраля 2022 года или флаг над Кремлем.

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Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что нельзя точно сказать, когда закончится война с россиянами, но подчеркнул, что Киев будет ее абсолютно справедливо финализировать. По его словам, граждане РФ будут чувствовать всю боль, которую пережили украинцы.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что украинские власти будут делать все необходимое для того, чтобы война с РФ завершилась в 2024 году.

Напомним, еще в начале апреля 2022 года президент Владимир Зеленский говорил, что посчитает победой Украины в войне отход войск РФ на позиции до полномасштабного вторжения. Позже украинские власти говорили, что хотят освободить от оккупантов все свои земли, в том числе Крым и часть Донбасса.

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