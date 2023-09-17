Контроль над этими населенными пунктами улучшает тактическое положение группировки, занявшей данные позиции.

Начальник пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал, почему потеря Курдюмовки и Клещиевки в Донецкой области очень болезненна для оккупантов.

По словам Евлаша для "24 канала", контроль над этими населенными пунктами позволит прикрыть фланги Бахмута, а также можно будет занять господствующие высоты и логистические маршруты.

"Все это в комплексе играет очень большую роль на участке фронта восточной группировки войск. Поскольку потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на карте, как будет выглядеть линия соприкосновения", - сказал Евлаш.

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Кроме того, деоккупация Клещиевки позволит лучше наносить удары по тылу врага.

"Конечно же, это намного усложнит логистику противника, что также будет отражаться на количестве их обстрелов и в целом на обеспечении военной группировки российской армии", – добавил представитель восточной группировки ВСУ.

Освобождение Клещиевки

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины приблизились к освобождению Клещиевки.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак в соцсетях намекнул на то, что Украина вернула контроль над этим селом.

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