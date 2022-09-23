Этот призыв не первый в биографии десантника. В 2014 году служил на Донбассе, сейчас защищает Украину на юге.

Что может быть проще работы водителя в армии? Так часто подумает обычный человек. Мол, где там героизм, ну, подвезти, завезти, увезти людей или грузы. Однако все не так просто, как думают другие.

Представьте переправу через реку, за которой враг скалится плотным огнем из артиллерии, минометов, танков, а над головой кружат вертолеты и проносятся самолеты, из которых на землю падает смертельное железо. При таких условиях доставить на занятый нашими военными плацдарм подкрепления, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, а оттуда забрать раненых и погибших – работа не для слабонервных. И с ней боец одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск с позывным "Кипиш" справляется на все сто, рассказали о собрате в бригаде.

"Бывало по-всякому. Однажды просто повезло, что вражеский танк отвернул пушку в другую сторону, хотя не мог не видеть мою грузовую "ельку". Просто поехал туда, куда другие не ездят, выполнил поставленную задачу по эвакуации раненых", - признается военный. Видео дня

Говорит, что во время заданий о наградах не думает вовсе. Даже тогда, когда 24 августа командир взвода приказал побриться и надеть чистую форму. До последнего не знал, что представлен к почетному знаку отличия Министерства обороны Украины "За образцовость в военной службе" I степени.

"Семья гордится конечно, хотя я считаю, что я выполняю задания наравне с другими", - говорит мужчина.

Этот призыв не первый в биографии десантника. В 2014 году прошел первую волну мобилизации, вместе с еще двумя братьями защищали территориальную целостность Украины на Донецком направлении. И сейчас они втроем в рядах одной бригады освобождают Украину от того самого врага, только уже на юге.

"Хочу сделать что-то полезное для государства, чтобы не было стыдно перед своими детьми, их у меня двое", - делится мыслями "Кипиш". - "Они должны жить в мире и не знать, что такое война. Именно для этого мы сейчас и делаем свое дело", - отметил герой.

Ранее УНИАН рассказывал историю 28-летнего футболиста Виктора Мартяна, который после начала полномасштабного вторжения РФ стал стрелком 30 омбр и защищает Украину на передовой.

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