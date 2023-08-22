Стало известно, сколько кораблей вышло в акваторию Черного моря.

Российские захватчики вывели в Черное море больше ракетоносителей. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сейчас в акватории количество ракетоносителей увеличилось до трех. В частности, на боевом дежурстве два надводных и подводный ракетоноситель, суммарный залп "Калибров" может достигать двадцати.

"Общее количество состава корабельной группировки - 11 единиц. Повышение уровня напряжения враг создает намеренно, но угрозу надо осознавать. Силы противовоздушной обороны начеку", - подчеркнули военные.

Российские ракетоносители в Черном море - детали

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Утром 21 августа стало известно, что в Черном море находится два вражеских ракетоносителя. В частности, малый ракетный корабль и подводная лодка. Суммарный залп "Калибров" составлял 12 единиц. В Силах обороны юга Украины подчеркнули, что при приближении Дня Независимости Украины враг будет создавать напряжение и может нанести удары.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как бороться с подводными лодками, которые атакуют Одессу. Специалист отметил, что уже несколько атак на Одессу, в том числе последний удар, враг нанес ракетами морского базирования типа "Калибр".

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