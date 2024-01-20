Если их взять сейчас, пока еще не готовы пилоты и инфраструктура, то эти самолеты станут хорошей мишенью для врага.

Западные партнеры оказывают Украине большую военную поддержку, однако получить сразу большое количество ракет или тех же самолетов F-16 нельзя, поскольку места их хранения сразу станут мишенью для российских ударов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Фокусу".

Он отметил, что партнеры Украины хорошо информированы о том, "сколько летело, сколько сбито, сколько мы потратили". По его словам, каждый раз тратя определенное количество ракет, Украина формирует запрос к партнерам о поставках новой партии ракет в ПВО, но это делается не публично.

"Мы не можем сразу взять огромное количество ракет - их нужно хранить, а враг рано или поздно узнает об этом. Разведка, к сожалению, у них работает и нет большого смысла размещать в Украине полные склады с боеприпасами", - отметил спикер ПС.

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Тоже самое касается и самолетов F-16, ведь если их взять сейчас, то они станут хорошей мишенью для врага.

"Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут обслуживать их, аэродромная инфраструктура и тому подобное. Когда все будет готово, тогда будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока пусть их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой", - добавил Игнат.

F-16 для Украины - что известно

Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов.

6 января представитель Министерства обороны Дании через датские СМИ распространил заявление о том, что передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании состоится не ранее второго квартала 2024 года. Утверждается, что изначально эти самолеты планировали передать еще до Нового года.

Военный эксперт Олег Жданов пока не видит признаков того, что F-16 уже в Украине. По его словам, первые самолеты мы получим в марте.

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