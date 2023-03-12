Самолет выведен из строя, вряд ли его можно будет восстановить, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал поджог российского истребителя Су-27 на аэродроме под Владивостоком.

"Это военный режимный объект… Понятно, что самолет выведен из строя. После пожара вряд ли его можно будет восстановить, только сдача в металлолом", - отметил он.

Жданов акцентировал на том, что самолет подожгли российские партизаны из Легиона "Свобода России", которые борются с путинским режимом:

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"Вот такая вот работа партизан. Я надеюсь, российские власти не повесят это на нас и не добавят это в тот самый список… Это не Украина, мы здесь ни при чем".

В РФ партизаны сожгли истребитель Су-27 - что сообщалось

Как писал УНИАН, инцидент произошел в ночь на 10 марта под Владивостоком, а именно на российской авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края.

"Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27", - отметили в Легионе "Свобода России", опубликовав видеоподтверждение уничтожения российского истребителя.

По данным Генщтаба ВСУ, с начала полномасштабного вторнжения в Украину Россия потеряла 304 самолета и 289 вертолетов.