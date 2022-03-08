По словам кадыровца, у него едва сердце не вылетело от испуга.

Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов, в числе которых есть и кадыровцы.

Так, в этот раз советник министра внутренних дел Антон Геращенко поделился записью разговора, на котором слышно, как кадыровец жалуется по телефону какому-то мужчине на то, что к ним сегодня прилетел истребитель.

Кроме того, кадыровец сказал, что от испуга у него едва сердце не вылетело. Мужчина на другом конце провода уточнил, могли ли они сбить этот истребитель. На что оккупант ответил: "Мы ж не знали, свой он или не свой. Нам пока не скажут - не вариант".

Также он добавил, что кадыровцы сами взрывают свои БТРы, так как они по дороге начали ломаться. А также они это делают для того, чтобы украинские военные их не забрали.

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