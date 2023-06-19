После эвакуации родители решили вместе с детьми снова вернуться в город.

Троих детей, которые после принудительной эвакуации снова вернулись в Авдеевку, нашли и повторно эвакуировали.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает Радио Свобода. По его словам, это две девочки 6 и 10 лет и 17-летний парень.

"На прошлой неделе пришла информация, что родители с тремя детьми вернулись в город. Как только она появилась, всех троих нашли и вывезли. Спасибо и волонтерам, и местным, которые понимают, что это не шутки, когда дети возвращаются в город, и что предоставили такую информацию", - уточнил детали Барабаш.

Он уточнил, что в городе до сих пор остается один ребенок - 12-летний парень, которого разыскивают уже три месяца. При этом последние полтора месяца родителей ребенка в городе не видят, поскольку они скрываются. В городской военной администрации есть несколько версий, где сейчас находится семья. Он предположил, что родители с ребенком все еще в городе.

По другой версии, семья могла погибнуть в старой части города. В настоящее время продолжаются их поиски, но уже известно, что в центральной части Авдеевки их точно нет.

Ситуация в Авдеевке

В городе очень сложная ситуация. Оккупанты постоянно обстреливают город из разных видов оружия. Кроме того, в Авдеевке уже больше года нет никаких благ цивилизации. Несмотря на это, по данным властей, в городе все еще остаются 1728 человек.

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