"Шахеды" движутся в северо-западном направлении.

Рано утром в пятницу, 15 сентября, российские оккупанты нанесли по Украине очередной удар с применением ударных беспилотников.

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВС Украины, угроза применения врагом ударных есть в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В 05:33 информировали, что группа вражеских ударных БпЛА уже находится в воздушном пространстве Винницкой области и движется в северо-западном направлении.

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Telegram-канал "Николаевский Ванек "в 05:53 информировал о подлете "Шахедов" к границам Хмельницкой области.

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