Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления.

Силы противовоздушной обороны Украины 15 сентября утром уничтожили все 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Все вражеские БПЛА по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности из Приморско-Ахтарского района.

"Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны", - отметили в ВС ВСУ.

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Атака ударными БПЛА 15 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, в пятницу на рассвете россияне нанесли по Украине очередной удар с применением ударных беспилотников иранского происхождения. Угроза применения БПЛА существовала для Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей, и позже распространилась на ряд других регионов.

После шести часов утра сообщалось о работе ПВО в Хмельницкой области. Угроза, предположительно, существовала для Староконстантинова, где расположен военный аэродром.

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