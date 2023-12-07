Украинские защитники удерживают и укрепляют свои позиции на левобережье Днепра, ликвидированы десятки оккупантов.

На Херсонщине Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" и много другой техники российских захватчиков.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины. "Оккупанты пытались замаскировать ЗРК "Оса" в лесах Херсонщины. Несмотря на попытки оккупантов замаскировать свою "Осу", зенитный ракетный комплекс тактического звена, аэроразведчики 11-й бригады им. Михаила Грушевского военную технику обнаружили и "ужалили", - рассказали в пресс-службе.

Гвардейцы также обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение российского ЗРК.

В пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили, что ВСУ удерживают и укрепляют свои позиции на левобережье Днепра. За прошедшие сутки было ликвидировано 40 оккупантов. Также уничтожен миномет, 15 единиц автобронетехники, склад боеприпасов и наблюдательный пункт.

Также отмечается, что в Черном море сейчас находится 8 российских кораблей, один дежурит в Азовском море. Хотя уже не штормит, ракетоносители заведены в пункты базирования.

В то же время стало известно, что в течение суток (с 7:00 до 7:00) россияне нанесли четыре авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб с акцентом на Крынки и левый берег.

"Оккупанты дважды применили FPV-дроны, а также сбросили с БпЛА различных модификаций 11 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Михайловка и Кизомис Херсонской области. Тогда жертв среди населения удалось избежать. Повреждены частный дом и гражданские машины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки произошло 11 обстрелов населенных пунктов: именно на Херсоне войска врага сосредоточились максимально - 10 обстрелов. Кроме того, под обстрелами находились жители поселка Дорожное Херсонской области. Враг продолжал терроризировать и Николаевщину, обстреливая акваторию Очаковской общины. В результате огневого воздействия и преступных действий врага повреждено административное здание, две многоэтажки, почти десяток частных домов, газопровод и около 10 гражданских автомобилей.

Потери России в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонском направлении ВСУ уничтожили много российской техники и ликвидировали почти полсотни оккупантов.

Войска РФ пытаются уплотнить оборону и давление бомбардировками с использованием управляемых авиационных бомб различной мощности, однако Силы обороны удерживают позиции на Левобережье Днепра и наносят удары по позициям и по тылам россиян.

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