На Херсонщине Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" и много другой техники российских захватчиков.
Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины. "Оккупанты пытались замаскировать ЗРК "Оса" в лесах Херсонщины. Несмотря на попытки оккупантов замаскировать свою "Осу", зенитный ракетный комплекс тактического звена, аэроразведчики 11-й бригады им. Михаила Грушевского военную технику обнаружили и "ужалили", - рассказали в пресс-службе.
Гвардейцы также обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение российского ЗРК.
В пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили, что ВСУ удерживают и укрепляют свои позиции на левобережье Днепра. За прошедшие сутки было ликвидировано 40 оккупантов. Также уничтожен миномет, 15 единиц автобронетехники, склад боеприпасов и наблюдательный пункт.
Также отмечается, что в Черном море сейчас находится 8 российских кораблей, один дежурит в Азовском море. Хотя уже не штормит, ракетоносители заведены в пункты базирования.
В то же время стало известно, что в течение суток (с 7:00 до 7:00) россияне нанесли четыре авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб с акцентом на Крынки и левый берег.
"Оккупанты дважды применили FPV-дроны, а также сбросили с БпЛА различных модификаций 11 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Михайловка и Кизомис Херсонской области. Тогда жертв среди населения удалось избежать. Повреждены частный дом и гражданские машины", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки произошло 11 обстрелов населенных пунктов: именно на Херсоне войска врага сосредоточились максимально - 10 обстрелов. Кроме того, под обстрелами находились жители поселка Дорожное Херсонской области. Враг продолжал терроризировать и Николаевщину, обстреливая акваторию Очаковской общины. В результате огневого воздействия и преступных действий врага повреждено административное здание, две многоэтажки, почти десяток частных домов, газопровод и около 10 гражданских автомобилей.
Потери России в Украине: последние новости
Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонском направлении ВСУ уничтожили много российской техники и ликвидировали почти полсотни оккупантов.
Войска РФ пытаются уплотнить оборону и давление бомбардировками с использованием управляемых авиационных бомб различной мощности, однако Силы обороны удерживают позиции на Левобережье Днепра и наносят удары по позициям и по тылам россиян.