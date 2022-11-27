Вину традиционно переложили на ВСУ.

Шебекино в Белгородской области осталось частично без света и воды. Представители власти в Российской Федерации называли причиной обстрел, традиционно перекладывая вину на ВСУ.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале: "В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение".

По словам губернатора, энергетики приступили к подключению абонентов на резервные линии. Насосные станции тоже перезапускаются для возвращения водоснабжения. Никаких доказательств "обстрела" Гладков не предоставил. Он не сопроводил свое сообщение ни одним фото.

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Происшествия в приграничных областях России

Неделю назад в Белгородской области произошел очередной "хлопок". Гладков сообщил, что зафиксировали удар по одному из зданий. В результате один человек пострадал, и были повреждены линии электропередач.

По данным американского Института изучения войны (ISW), РФ готовит нападение на Белгородскую область под "чужим флагом". Об этом свидетельствуют заявления российских пропагандистов о возможном наступлении ВСУ в регионе.

ФСБ 24 ноября убила на территории Воронежской области игроков в страйкбол и фанатов видеоигры S.T.A.L.K.E.R. Однако представители спецслужбы выдали их за украинских диверсантов.

По данным украинской разведки, РФ использует Курскую АЭС для хранения и обслуживания ракет. А еще на территории атомной электростанции могут находиться иранские дроны-камикадзе.

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