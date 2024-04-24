Эти бомбы в частности способны уничтожать укрепленные бункеры.

Украина получит высокоточные авиабомбы Paveway IV в следующем пакете военной помощи от Великобритании. Об этом сообщил журналист ВВС Джонатан Биль в своем Twitter.

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - написал он.

Никаких других подробностей журналист не привел.

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Paveway IV: что это за оружие

Paveway IV - это авиационная бомба британского производства общим весом 230 килограммов, оснащенная системами лазерного и GPS наведения. Также бомба имеет функцию взрыва на заданной высоте.

Оружие представляет собой сочетание электронного комплекта наведения и модифицированной бомбы общего назначения Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

Paveway IV имеет версию, предназначенную специально для уничтожения укрепленных бункеров. На вооружении британской армии она заменила старую противобункерную бомбу Paveway III весом 910 кг.

Как отмечает портал Defense Express, Paveway IV является аналогом американской JDAM-ER и французской AASM Hammer. Аналитики подчеркивают, что это не дальнобойный авиационный боеприпас, а обычная свободнопадающая бомба, которая может использоваться лишь на незначительную дальность для атаки цели "под собой".

"Но если речь идет о возможности их доработки, например путем добавления ракетного ускорителя (...) то появляется возможность их реального использования для самолетов", - говорят эксперты.

Эта авиабомба является одним из штатных видов вооружения для британских истребителей Harrier II, Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon. Также ее можно запускать с новейшего американского истребителя F-35. Нет никаких свидетельств о том, чтобы эти бомбы когда-либо использовали с истребителями советского образца, которые есть на вооружении ВСУ. Впрочем, ранее Украина смогла совместить британские ракеты Storm Shadow со своими самолетами. Также в теории эту бомбу можно использовать с самолетами F-16, которые вскоре должны поступить в Украину.

Известно, что во время зимних ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене были применены в том числе и бомбы Paveway IV.

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