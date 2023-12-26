Сообщалось, что бойцы якобы ехали домой.

В понедельник, 25 декабря, в сети распространили информацию о гибели 108 украинских военнослужащих возле Авдеевки. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергают это.

Вечером политолог Виталий Бала написал на своей странице в социальной сети Facebook, что более 100 военных одной из бригад отпустили на неделю домой, на рождественские праздники. Бойцы якобы тянули жребий. "Все, кто вытащил жребий сели в автобусы и уехали, но не доехали, семьям придет горе", - написал он.

Впоследствии в Генштабе опубликовали официальное заявление, в котором назвали эту информацию фейком, а также призвали соблюдать информационную гигиену.

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"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества - фейк", - написали они в Telegram.

Ситуация на фронте: последние новости

За последние сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений с российскими захватчиками, которые сейчас атакуют почти по всей линии фронта. Оккупанты сосредотачиваются на Лиманском и Авдеевском направлениях, а также пытаются выбить ВСУ с плацдармов на левом берегу Днепра.

Вчера россияне заявляли о якобы захвате Марьинки Донецкой оббласти, однако в Силах обороны Таврического направления говорят, что бои за город продолжаются.

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