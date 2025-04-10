Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Информация о перемещении командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского не соответствует действительности.

Об этом говорится в разъяснении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

В частности, в процессе формирования организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в том числе и кандидатура полковника Сухаревского.

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"Однако, информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, сказано, что по состоянию на это время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

10 апреля сайт "Милитарный" сообщил со ссылкой на источники, что Сухаревского планируют уволить с нынешней должности, но поручить командование новосозданным армейским корпусом. Утверждалось, что обсуждение вопроса увольнения Командующего СБС в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев.

Что известно о Вадиме Сухаревском

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2024 года полковник Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ. До этого Вадим Сухаревский был одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Сухаревский родился в городе Берегово Закарпатской области. Он вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

В 2022-2024 годах Вадим Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Она участвовала, в частности, в контрнаступлении на Херсонщине.

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