Однако актеров для своего фейка предатели выбрали слишком неудачно.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов рассмешил фейком об "иностранных наемниках" на передовой. В качестве "доказательства" этой чепухи он опубликовал "аудиоперехват" с невероятным акцентом.

В своем телеграмм-канале Рогов заявил, что "иностранные наемники" воюют с оккупантами на Запорожском направлении. Они якобы корректируют артиллерию и общаются "на английском языке".

"Речь идет о корректировке огня артиллерии. Самое интересное она осуществляется на английском языке, что свидетельствует об участии иностранных наемников на стороне ВСУ, а также о нехватке у противника собственных подготовленных специалистов. Кстати, об этом и говорят наемники, правда, немного грубее в отношении украинцев. Фраза одного из наемных командиров очень показательна: "Поскольку они н*хуя не умеют, без нас давно подохли бы уже", - убеждает сумасшедший предатель.

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Рогов заявил, что у ВСУ "свои командиры уже заканчиваются", но происхождение наемников якобы определить трудно по акценту.

Содержание якобы "перехваченных переговоров" двух "иностранных наемников" заставляет в очередной раз убедиться в бездарности российской пропаганды. Актеров для псевдоперехвата выбирали, вероятно, по худшему знанию английского языка.

Последние фейки оккупантов

Недавно российские пропагандисты пробили очередное дно, сняв бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают огонь.

Однако авто "нацистов" оказалось российским, а снимали спектакль на окраине Донецка. Интересно, что фейковость ролика признали даже военкоры, которые сами его и распространяли.

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