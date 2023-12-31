Танки Leopard 2A6, которые Украина получила в начале этого года, возможно, будут единственными, которые она когда-либо получит.

Украина получила всего 21 танк Leopard 2A6 немецкого производства: 18 из Германии и три из Португалии.

Украинский бронетанковый батальон обычно имеет 31 танк. Имея всего 21 из 69-тонных четырёхместных танков - возможно, лучших танков в 22-месячной войне России с Украиной - украинская армия могла укомплектовать не более двух рот по 10 машин в каждой, пишет Forbes.

Поэтому вполне логично, что украинцы изначально оснастили Leopard 2A6 только одно подразделение: 47-ю армейскую механизированную бригаду.

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Но теперь, похоже, танки использует вторая бригада. Все больше и больше фотографий и видео изображают Leopard 2A6 в составе 21-й армейской механизированной бригады, которая также эксплуатировала все 10 танков Strv 122 (усовершенствованные Leopard 2A5), которые Швеция подарила Украине.

Странно то, что 47-я бригада ведет бои на самом опасном участке фронта - в районе восточного города Авдеевки. В течение 10 недель российские полки и бригады безуспешно пытались окружить и отрезать украинский гарнизон Авдеевки. Но гарнизон, поддерживаемый танками Leopard 2A6 47-й бригады и боевыми машинами М-2 американского производства, устоял. 47-я бригада со своими танками и боевыми машинами даже сумела контратаковать севернее Авдеевки.

Защитникам города нужен каждый танк, который они могут получить. А 47-я дивизия потеряла как минимум четыре, а возможно, и больше, из 21 танка Leopard 2A6, а остальные отправила в Литву на ремонт.

"У 21-й осталось не более девяти Strv 122 после потери одного в бою. Перебросила ли 47-я дивизия достаточно Леопардов 2А6, чтобы восстановить единственную бронетанковую роту 21-й дивизии до 10 танков? Или две бригады выровняли свои запасы, при этом каждая бригада взяла на себя усиленную роту примерно из 13 танков?" - сказано в материале.

Это загадка, и она подчеркивает, насколько мало лучших танков Leopard 2 Украина получила от своих союзников. Никто не обещал больше Strv 122, Leopard 2A5 или A6. 31 из этих танков, которые Украина получила в начале этого года, возможно, будут единственными, которые она когда-либо получит.

Немецко-голландско-датский консорциум отправляет около 200 танков Leopard 1A5, но многие из этих слабозащищенных танков уже находятся на вооружении 5-й танковой бригады и 44-й механизированной бригады.

Тем временем Соединенные Штаты поставили 31 М-1А1. Они уже несколько недель находятся на передовой на востоке. Для 47-й бригады, основной техникой которой являются бывшие американские боевые машины М-2, имело бы смысл взять М-1 и передать 21-й бригаде оставшиеся Леопарды 2А6.

Этот обмен будет деликатным, поскольку обе бригады находятся в гуще боевых действий. Если действительно 47-я дивизия примет на вооружение М-1 и избавится от Leopard 2А6 (а для ясности: нет никаких доказательств того, что это так), то это может быть постепенная замена.

Танки Leopard - последние новости

Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров. В Минобороны отмечают, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - сказано в сообщении.

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