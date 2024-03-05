Потенциальное развертывание этих ракет создаст серьезные проблемы, предупредили аналитики из США.

Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет класса "земля-земля" для войны с Украиной. Такая партия ракет обеспечит России значительное преимущество, отмечают в американском Center for European Policy Analysis (CEPA).

"Не в первый раз спящая Европа позволяет своим врагам диктовать темп войны, которую она не может себе позволить проиграть", - констатировали в аналитическом центре.

Отмечается, что, если поставки состоятся, то они будут включать иранские твердотопливные баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar с заявленной дальностью 300 и более 700 километров соответственно.

Видео дня

"Их очень трудно сбить, и они могут серьезно повлиять на военные действия Украины. Хотя украинские чиновники до сих пор не обнаружили использования иранских ракет Россией, их потенциальное развертывание создаст серьезные проблемы для сил Киева в то время, когда они уже истощены из-за острой нехватки боеприпасов и нехватки живой силы", - говорится в публикации.

Указывается, что Россия сейчас имеет преимущество в обоих этих важнейших областях и использует сложившуюся ситуацию для организации наступательных операций и медленного продвижения на фронте.

Также отмечается, что иранские ракеты пополнят запасы баллистических ракет Москвы и позволят чаще наносить удары на большую дальность.

"Это означает, что украинская критическая инфраструктура и военные объекты (т.е. объекты материально-технического снабжения и обучения, авиабазы, командные пункты и т. д.) окажутся под серьезной угрозой", - заявляют аналитики.

Кроме того, эксперты сигнализируют, что иранские ракеты могут истощить украинские запасы высококлассных перехватчиков, создавая потенциальные уязвимости в системе противовоздушной обороны (ПВО).

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - что сообщалось

Напомним, совсем недавно Reuters со ссылкой на источники написал, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет.

Тогда сообщалось, что часть переданных ракет - из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, Zolfaghar.

"Поставки начались в начале января после того, как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые прошли в Тегеране и Москве, сообщил один из иранских источников", - говорилось в публикации.

Однако, украинские разведчики опровергли данную информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: