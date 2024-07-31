Истребителям "нарежут" специальные зоны, в которых они свободно будут работать, рассказал Романенко.

31 июля западные СМИ сообщили, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, как эти самолеты будут работать в украинском небе.

"Истребителям будут нарезаны зоны, в которых они свободно будут работать, где не будут работать зенитно-ракетные комплексы. Иногда система "свой-чужой" дает сбой, чтобы, Боже упаси, не сбить собственный истребитель", – сказал он в интервью Radio NV.

По словам авиаэксперта, в таких зонах переданные Украине истребители будут сбивать вражеские крылатые ракеты. Помогут в этом старые ракеты АІМ-9М.

Видео дня

"Почему это выгодно? И почему лучше старые ракеты использовать? Потому что старая ракета АІМ-9М стоит где-то 300 тысяч долларов, а новая – АІМ-9Х (та же ракета с другим индексом и совершенно переработанная) уже стоит до 900 тысяч долларов. А ракета бьет очень легкий к уничтожению объект. Истребитель сможет сбивать ее из пушки, сможет сбивать ее и старыми ракетами", – пояснил Романенко.

Эксперт отметил, что также эти истребители могут сбивать цели во время дроновых атак по Украине.

"Ну и если по дороге (во время ракетной атаки, – ред.) ему попадется один-два шахеда, он тоже из пушки спокойно их расстреляет с достаточно большого расстояния. На борту F-16 более 600 снарядов есть небольшого калибра. И там очень точный радар, который позволяет, не подходя близко, с соответствующего ракурса дать короткую очередь и попасть ею", – констатировал Валерий Романенко.

Первые F-16 уже в Украине

Издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Точное количество поставленных самолетов не сообщается, но отмечается, что их немного.

AP тоже подтверждает, что истребители F-16 уже в Украине. Неясно, сколько самолетов было поставлено в первом транше или какие страны их поставили. Украинское правительство пока не подтвердило получение самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: