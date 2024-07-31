Президент назвал август временем для подготовки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что осенний сезон должен стать временем результатов. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам 31 июля.

В частности, сначала президент отметил серьезный результат украинских защитников неба, которые этой ночью сбили все 89 ударных дронов типа "Шахед"

"Спасибо всем за меткость: нашим мобильным огневым группам, истребительной авиации, зенитчикам, специалистам РЭБ - всем. Хорошо поработали в небе многих наших областей", - отметил Зеленский.

В этой связи, как отметил глава государства, очень важно и в дальнейшем наращивать украинские возможности защиты неба.

"Все для этого мы делаем. И сейчас, если уже может достигаться такой весомый результат в защите от "шахедов", то это очевидное доказательство - мы можем быть сильнее и в защите от ракет, и в защите от российской военной авиации. Все зависит от оружия в руках наших воинов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны надежные системы ПВО и достаточная дальнобойность украинского оружия.

"Российский террор должен проигрывать каждый раз, когда оккупант пытается сломать жизнь в Украине. И это не только наша безопасность. Это безопасность каждого рядом с Россией. Будем и дальше работать с нашими партнерами - убеждать, искать в мире и поставлять в Украину то, что необходимо для нашей защиты, производить совместно необходимое оружие. Это все - совместная защита всех в Европе, всех в мире, кто ценит жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что провел совещание с международниками - Офис президента, МИД - по подготовке новых договоренностей с партнерами, а также по восстановлению в Украине.

"Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину. Август - время для подготовки. Осень - время для результатов. Я благодарен всем в команде, кто вовлечен", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный накануне пакет поддержки в размере до 200 млн долларов.

"Среди прочего в пакете - ракеты для ПВО "Насамс" - то, что нужно, потому что это всегда дефицит. Также - боеприпасы для "хаймарсов" и "джавелины". Спасибо! Работаем над максимально быстрой логистикой", - добавил Зеленский.

Еще президент сообщил, что сегодня заслушал доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Фронтовая ситуация. Прежде всего Покровское направление. Наши позиции, наши защитные действия и наше возможное усиление", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне обращение издания Bloomberg сообщило, что первые многоцелевые истребители F-16 уже прибыли в Украину.

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