F-16 могут уничтожать баллистические, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, БПЛА, а также РЛС, корабли и т.д.

Командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" рассказал, почему ВСУ так сильно сейчас нужны американские истребители F-16.

"Их (российских войск) истребители могут уничтожать воздушные цели на расстоянии 100 км. И мы видим их самолеты, но не можем ничего сделать - наше ПВО сейчас не может их достать. Вот почему нам нужны F-16", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, F-16 - это многофункциональный истребитель, находящийся на вооружении воздушных сил США и еще в 24 армиях мира:

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"Он может изменить баланс сил в воздухе и повлиять на ход войны. F-16 - платформа для современного авиационного вооружения. Он может одновременно нести ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух-земля". Может уничтожать баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, БПЛА, а также РЛС, корабли и т.д. F-16 позволят безопаснее работать нашей авиации. Высокоточное оружие - залог сохранения жизней наших воинов".

Также летчик добавил, что современные ракеты истребителей "воздух-воздух" позволяют сбивать цели на расстоянии до 180 км:

"Это заставит российские самолеты действовать дальше Украины. Дальность противокорабельных ракет - до 220 км. Это может оказаться серьезным фактором для перемещения Черноморского флота из Крыма на другие базы".

Истребители F-16 для Украины

Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украине передадут американские истребители F-16 в краткосрочной перспективе:

"В краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, для будущего, мы также делали заказ на будущее для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год... Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромный. Как я и говорил, никаких лимитов на передачу технологий нет".

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