Он считает, что при наличии 40-60 западных истребителей Крым освободим к осени, а Донбасс - задача 2025 года.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан пронозирует, что россияне сделают "жест доброй воли" и на Левом берегу, и на Запорожском фронте сразу после первых вылетов наших пилотов на F-16. Об этом он сказал в интервью основателяю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Самолеты (F-16) когда появятся, веселее станет, поверте…", - заявил он.

Свитан уверен, что Украина в следующем году получит не меньше 40 самолетов, т.е. минимум авиабригаду, а это позволит на одном из направлений завоевать превосходство в воздухе и поддержать наземные силы ВСУ.

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"Самолетов 40 точно будет. Обещанные – 60. Пусть 1,5-2 бригады. А 40-60 самолетов – это одно направление. Чтобы выполнить нам боевую задачу по трем направлениям – у нас три фронта: Херсонский, Запорожский и Донецкий – нам надо три бригады по 40 самолетов. И еще одну бригаду – ПВО, т.е закрыть небо. Грубо говоря 160 самолетов нам надо, чтоб прикрыть все и вся", - прокомментировал Свитан.

По его словам, сначала Украине необходимо освободить Крым, потом Донбасс.

"Выход в Крым с двух сторон: первое направление – выход на Мелитополь, пересечение сухопутного коридора, второе – движение со стороны Херсона в сторону Армянска. И однозначно будет морской и воздушный десант с того же Скадовска на западное побережье Крыма. И Армянск мы будем "вскрывать" с тыла. А авиация будет отрабатывать пошагово… Вот то, что происходит сейчас в Газе, это будут делать наши самолеты, впереди движущихся украинских частей. Сначала перемалывается все и вся – все что движется на земле будет забрасываться авиабомбами либо управляемыми ракетами, (..) а дальше идут наземные части на зачистку ", - пояснил он.

Эксперт отметил, что F-16 работает и в качестве бомбардировщика, и в качества штурмовика.

"В сторону Крыма нам хватит 40-60 самолетов, чтоб выполнить боевую задачу… Как только первый вылет будет и начнут сыпать авиабомбы на головы россиян – их не будет ни на Левом берегу, ни на Запорожском фронте. Они просто уйдут. А дальше уже работа с Крымом", - отметил Свитан, добавив, що россияне очень боятся передачи самолетов Украине и всячески этому противодействуют.

Он подчеркнул, что без освобождения Крыма начинать деокупацию Донбасса нет смысла потому, что "россияне еще раз выйдут из Крыма и ударят в спину".

Свитан отметил также, что Керченский мост должен быть уничтожен как только у Украины появится возможность.

"Надо жахнуть по мосту. Есть механизмы, есть креативные идеи. Я думаю, Керченского моста точно не будет", - сказал он.

Полковник запаса считает, что если ВСУ получат хотябы 40-60 самолетов весной следующего года, то к осени "сможем порадовать Байдена, накинув ему несколько процентов, освободив Крым".

"Эта возможность однозначно есть. Нет возможности абсолютно никакой в следующем году освободить Донбас. Нет механизма такого, у нас не хватит сил и средств на две эти операции. Донбасс – это на 2025 год, опять с весны – весенне-летняя операция с помощью то й же авиации", - сказал Свитан.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Украине передадут американские истребители F-16 в краткосрочной перспективе, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, сейчас Украина активно готовится к получению самолетов F-16. Работы ведутся над подготовкой как инфраструктуры, так и технического оборудования. Параллельно готовятся пилоты и технический персонал: "Работа идет, скоро мы их будем получать…".

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