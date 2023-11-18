По словам представителя украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, перевоспитание оккупантов похоже на попытку "вытащить кого-то из религиозной секты".

После полномасштабного вторжения одна из бывших исправительных колоний в Западной Украине превратилась в центральный и пока единственный лагерь для пленных оккупантов. Именно здесь военнопленные будут ждать, пока их отправят домой либо по обмену пленными, либо в конце войны.

О том, как живут в колонии пленные россияне и о методах их перевоспитания рассказывается в статье The Times.

"39-летний Николай из Приморска пошел на войну, веря, что русские и украинцы - это один народ, который разрывает вероломное НАТО. Но сегодня он просыпается в шесть утра под звуки украинского национального гимна, а после завтрака чтит минутой молчания погибших в результате вторжения России", говорится в статье.

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"Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна", — сказал он.

И именно эту неоимпериалистическую идеологию лагерные власти пытаются депрограммировать у пленных до того, как они вернутся домой.

В то же время, как отмечает спикер украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, это как попытка "вытащить кого-то из религиозной секты", ведь россияне подвергаются пропаганде всю жизнь.

На стенах в колонии размещены фотографии украинских деятелей, таких как Степан Бандера и Тарас Шевченко.

"Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", – сказал Яценко.

По его словам, символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, является один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина.

"Согласно Женевским конвенциям, военнопленные работают шесть дней в неделю, за что им платят 8 долларов в месяц, что позволяет им покупать напитки и сладости в Лагерном магазине. Coca-Cola на сегодняшний день является самым популярным товаром", - пишет The Times.

Около трети всех военнопленных в лагере, по словам Яценко, – бывшие осужденные, завербованные армией в штрафные части Шторм-З. Многие из них значительно старше тех заключенных, которые были мобилизованы или являются профессиональными военными. Самому старшему, с кем удалось пообщаться журналисту издания, было 58 лет.

Яценко также рассказал, что некоторые бывшие осужденные пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на глубоких традициях российской тюремной иерархии.

"Некоторые из них хотят попытаться показать, что они здесь великие люди", - сказал он. "Мы останавливаем это очень быстро. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", - сказал он.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 тысячи 337 украинцев.

В координационном штабе отмечали, что Россия фактически заморозила обмен военнопленными, чтобы расшатать украинское общество.

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