Транспортная изоляция рашистов близко.

На юге Украины оккупанты начали баржами переправляться через Днепр, а это свидетельствует о том, что российскую армию ждет транспортная изоляция.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" выразил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"В открытых источниках прозвенел колокольчик, который мы не сразу поняли: попытка россиян навести переправу через Днепр с барж. Если оккупанты взяли столь неудобный инструмент переправы как баржа, значит штатные инженерные средства для наведения переправ закончились в боях на севере и востоке Украины. Поэтому мы вполне можем представить успех по освобождению всего Херсонского плацдарма", - сказал аналитик.

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Киричевский отметил, что есть реальные предпосылки для освобождения Херсона.

"Стратегия Вооруженных сил Украины по изоляции транспортных путей сообщения имеет все шансы на успех. Как только будут изолированы все пути сообщения и россияне останутся без поддержки, вот тут и возникнут все предпосылки, которые приведут к очищению всего херсонского плацдарма и освобождению Херсона. А дальше россияне дойдут до стадии, когда ВСУ будут добивать армию РФ как более слабого противника", - добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты уже не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области.

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