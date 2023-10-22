Без авиационной поддержки россиянам будет очень трудно бороться с украинской бронированной техникой.

После успешной работы ATACMS по аэродромам в оккупированном Луганске и Бердянске россияне начали перебрасывать системы ПВО к аэродромам на захваченных территориях. Так враг пытается защититься от будущих ударов этими ракетами.

Как объяснил в эфире 24 канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, без аэродромов в оккупированных Бердянске, Мелитополе (Запорожская область) и Мариуполе (Донецкая область) россияне не смогут бить с воздуха по бронированной технике украинских Сил обороны.

"Без этих аэродромов у россиян посыплется система воздушного прикрытия на Запорожском направлении. Без авиационной поддержки, особенно вертолетов, россиянам будет очень трудно бороться с нашей бронированной техникой", – пояснил Свитан.

У россиян будет возможность запускать вертолеты из Крыма, однако там большое плечо подлета, и они будут вынуждены где-то садиться для дозаправки. И эти места также могут быть атакованы украинскими защитниками.

Удары по аэродромам на оккупированных территориях

Ночью 17 октября во временно оккупированных Луганске и Бердянске прогремели взрывы. "Прилетело" по аэродромам с вражеской авиацией. Были поражены несколько российских вертолетов, склады боеприпасов и вражеская техника. Также повреждены взлетные полосы.

Впоследствии стало известно, что объекты атаковали дальнобойными ракетами ATACMS. Примечательно, что ВСУ первыми в истории ударили ракетами ATACMS по аэродромам.

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