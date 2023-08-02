Оккупанты изрядно подготовились к обороне и активно отстреливаются, но это их не спасет.

Российские оккупанты вскоре будут вынуждены бежать из города Бахмут и его окрестностей. В противном случае они окажутся в ловушке, отметил в эфире телемарафона доброволец подразделения "Гром" Кирилл Сазонов, который сейчас находится в районе Берховки Бахмутской области.

"Их (оккупантов – УНИАН) было здесь много очень. Трудно идет продвижение. Но украинская армия не штурмует Бахмут в лоб, как российская. У нас нет "мясных штурмов", когда толпа бросается на Бахмут. Мы его "берем в клещи", то есть на юге работают несколько бригад, на севере. Рано или поздно мы будем брать их в окружение. И они либо уйдут из Бахмута, сделав "жест доброй воли", либо окажутся в ловушке", – говорит военный.

Боец отмечает, что оккупанты изрядно подготовились к обороне и активно отстреливаются.

"Я не буду делать из этого какой-то тайны – трудно очень. Сопротивление очень плотное, заминировано очень много. Они зарылись в землю как те кроты. Под корнями деревьев сделали укрытие. И обстрелы постоянные, конечно. Но наши тоже изрядно "насыпают", – добавляет он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские воины контрнаступают возле города Бахмут Донецкой области. Оккупанты уже оказался в полуокружении..

По состоянию на утро 2 августа, как сообщал Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины выбили российских захватчиков с позиций возле Андреевки.

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