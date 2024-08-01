Отмечается, что вражеская группа состояла из опытных офицеров.

Силы обороны Украины разбили российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщает DeepState.

"Силы Обороны "забаранили" опытную ДРГ: 2 майора, 2 капитана и 1 старший лейтенант", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в сети, вражеская ДРГ действовала в Семеновском районе Черниговской области. Отмечается, что оккупанты были хорошо оснащены.

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"Группа состояла из опытных офицеров. Ликвидация подобной ДРГ является хорошим успехом наших бойцов", – добавили в DeepState.

Деятельность российских ДРГ

Россия активно использует диверсионно-разведывательные группы как одну из компонент агрессии против Украины. Чаще всего активность вражеские ДРГ проявляют на севере – в Черниговской и Сумской областях.

В конце июля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что активность вражеских диверсионно-разведывательных групп на границе несколько снизилась. При этом подчеркнул, что в целом свою диверсионную деятельность враг не прекращает.

В июне представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник рассказывал, что Силы обороны уничтожают вражеские ДРГ даже на территории РФ. По его словам, лесные и болотистые местности на севере играют на руку врагу и создают определенные возможности для диверсантов. Но защитники Украины делают все возможное, чтобы не допустить проникновения россиян на украинскую территорию.

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