Он утверждает, что у нас и так идет война за выживание в то время, как крупные игроки вроде США и Китая пока напрямую не участвуют.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил, насколько вероятно начало Третьей мировой войны. Он считает, что такой исход имеет очень высокую вероятность, но это произойдет точно не в этом году.

"Сейчас весь Запад пытается пропетлять мировую войну, но я думаю, что у них не останется выбора. А мы едва ли не единственные, кто заинтересован в том, чтобы она началась как можно скорее, потому что нам хуже точно не будет", - заявил он в интервью для YouTube-канала "ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ".

По его словам, против Украины сегодня и так воюют всем арсеналом, кроме ядерного оружия. Он утверждает, что у нас и так идет война за выживание в то время, как крупные игроки вроде США и Китая пока напрямую не участвуют.

Видео дня

"В настоящее время только Украина и Израиль ведут войну на стороне добра, а на стороне зла собралась уже целая полноценная коалиция, которая так или иначе присоединилась к войне. И мы действительно заинтересованы в том, чтобы великие и сильные начали воевать сами, а не только нашими руками. Но, к сожалению, от нас это не зависит. На нашей территории мировая война точно не начнется. Но начнется ли она на Тайване, увидим", – добавил Дикий.

Возможность начала Третьей мировой войны - прогнозы

Западный мир должен осознать, что эпоха относительного мира и стабильности закончилась и начались непредсказуемые времена. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на заседании высшего руководства альянса.

По его словам, к противодействию глобальным угрозам Запад должен привлекать все общество в целом, не ограничиваясь стандартными военными планами штабного руководства.

Вас также могут заинтересовать новости: