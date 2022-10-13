Военный эксперт Александр Коваленко: В Конгрессе и Пентагоне готовы дать Украине ATACMS, дело за Байденом

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью УНИАН рассказал, зачем Россия совершила массированный ракетный удар по Украине и почему его сложно будет повторить, как взрыв на Крымском мосту "опозорил" ФСБ и почему после ядерных угроз от России начали отворачиваться союзники.

Давайте начнем с ракетных ударов, которыми Россия последние двое суток уже терроризирует Украину. Все-таки, вы можете сформулировать: чего Путин этим добивается? Полученный эффект от бомбардировок сопоставим с сотнями миллионов долларов, потраченными в эти дни?

Абсолютно несопоставим. Мы говорим сейчас о полномасштабной войне, о боевых действиях. Чего требовали от Путина на протяжении долгих месяцев большинство пропагандистов, которые ликовали от этих ударов по территории Украины? В первую очередь, нанесения ударов по центрам принятия решений. Были ли нанесены 10 октября удары по центрам принятия решений? Нет! Они были нанесены по детской площадке, по перекрестку рядом с памятником Грушевскому, по гражданской инфраструктуре. И по сути, это все была глобальная атака на гражданское население. Атака, которой не было со времен Второй мировой войны, которую осуществляла нацистская Германия.

То есть Европа сейчас переживает именно такой момент – глобальные атаки на гражданские объекты, на гражданское население, что можно сопоставить разве что с масштабным террористическим актом. Это не элемент тактики или стратегии в зоне боевых действий. Ситуация на фронте абсолютно не изменилась в пользу российских оккупационных войск. Наоборот, Вооруженные силы Украины продолжили 10 октября продвижение в Луганской и Херсонской областях. И по сути, эффект получается нулевой.

По всей видимости, это действительно была вынужденная реакция без коэффициента полезного действия для самой российской армии. Вынужденная реакция для того, чтобы ее скормить потребителям информационного фаст-фуда в самой же России: "Мы нанесли удары по центрам принятия решений. Мы повергли Украину во мрак, в холод оставили без воды и без интернета". Но разве российские СМИ расскажут, что сегодня в большинстве областей Украины восстановлена интернет-связь, свет, водоснабжение? Энергетическое обеспечение гражданских объектов восстанавливается. На перекрестке в Днепре огромная воронка после удара российской ракеты была заделана менее, чем за 24 часа. Все восстанавливается в кратчайшие сроки. То есть эффекта никакого.

Поэтому это всё было исключительно для внутреннего потребителя. Колоссальные затраты, которые невозможно сопоставить, конечно, с жертвами, но для России – это колоссальные затраты. Сколько онкологических центров можно было построить по всей России за эти более чем 500 миллионов долларов, потраченные на ракетное вооружение? Вот над чем должны задумываться россияне. Но они сейчас задумываются не над этим.

Кто взорвал Крымский мост

Понятно, для чего скармливают российскому потребителю весь этот информационный шум - скорее всего, чтобы "перебить" неудачи на Харьковском направлении, в Донецкой и Луганской областях, Юге Украины. Тут еще и Крымский мост подоспел –информационный удар по репутации Путина. Какая из версий по мосту вам кажется наиболее реальной?

На самом деле все версии имеют право на жизнь. Наиболее сейчас актуальные – это грузовик со взрывчаткой; это установление взрывчатки под одной из опор рядом с пролетами, которые были обрушены; и некое плавсредство, например, катер, который был загружен соответствующим количеством взрывчатки. Эти все версии имеют право на жизнь. За исключением одной – нанесения ракетного удара. Не было никакого ракетного удара. Ряд других версий, совсем конспирологических, я даже не рассматриваю.

Они настолько несущественны?

Они настолько невероятны. Поэтому можно рассматривать их все, но практически все эти версии – в минус ФСБ. Они демонстрируют слабую работу, неподготовленность и непрофессионализм именно ФСБ.

Потому что если мы говорим, например, о грузовике со взрывчаткой или установке взрывчатки в районе одной из опор, или катере, проникшем под мост – это все недоработки ФСБ. Поскольку въезд на Керченский мост контролирует филиал ФСБ при Минтрансе РФ. Опять-таки, погранслужба, осуществляющая патрулирование в районе Керченского моста – это также подразделение ФСБ. И все эти варианты, суммарно, как раз являются своеобразной пощечиной Лубянке, хотя в первую очередь обвиняют почему-то с российской стороны в подобного рода фиаско именно министерство обороны РФ. Вот такой парадокс.

То есть, автор тут пока еще не известен, но главный позорополучатель – понятен. Но вы больше склоняетесь к версии украинского следа или российского?

Генеральный штаб ВСУ официально не подтвердил своей причастности к этому инциденту. С другой стороны, мы можем наблюдать большое количество разных инцидентов, к которым свою причастность не подтвердил Генштаб ВСУ. Поэтому, без официального заявления комментировать это я не могу.

Тем не менее, "усталость" Крымского моста нам на руку, кто бы ни был автором. Мы как-то помочь этому мосту больше "устать" можем? Есть ли у нас ракеты, способные достать до него, если нам это понадобится?

Ракет на сегодняшний день нет. Вот про ракеты я могу абсолютно говорить открыто. У нас нет ракетного вооружения, которое с позиций ВСУ в Запорожской, Херсонской либо Николаевской области могло бы навредить Керченскому мосту. Но это пока. ВСУ продолжают свое контрнаступление и продвижение. В зависимости от того, на каком направлении они освободят еще территории, и будет зависеть, как близко мы сможем подобраться к Керченскому мосту и оказывать на него подобного рода огневое давление.

Дадут ли Украине оружие дальнего действия и современные средства ПВО

А подобного типа ракеты после этой варварской атаки России могут у нас появиться? Запад может передумать и дать нам более мощное и дальнобойное вооружение?

На сегодняшний день ведется в первую очередь разговор об обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны, зенитно-ракетными комплексами малой и средней дальности, которые, конечно же, в таком формате не могут применяться.

С другой стороны, это не отменяет того, что уже достаточно давно ведутся разговоры о предоставлении Украине ракет оперативно-тактического уровня – те же ATACMS например – которые бы позволили ВСУ нанести подобного рода удар, в независимости от продвижения в глубь Херсонской или Запорожской области. Потому что, 300 км – вполне достаточно для подобного рода удара с нынешних позиций ВСУ.

Но пока это только разговоры. Мы видим, что ведется активная дискуссия на эту тему. Ускорит ли процесс? В Конгрессе и даже Пентагоне уже однозначное отношение к предоставлению Украине ATACMS. Поскольку мы находимся в ситуации, когда можем оказывать достаточно эффективное влияние на передовые подразделения российских оккупантов и их околопередовые ресурсы. И наши партнеры прекрасно понимают, что этот период пройден, наступил период, когда мы должны оказывать давление на глубокий тыл. Оказывать давление на глубокий тыл, не имея в наличии ракетного вооружения, способного поражать объекты на расстоянии 150 км и больше, мы не сможем. Белый дом пока в размышлениях. Я все-таки надеюсь, что в Белом доме после этой череды террористических актов со стороны России будет принято решение о предоставлении.

А к ATACMS мы насколько быстро будем готовы, нам еще нужно будет обучать наших бойцов их использовать, или, как только поставят, мы сразу можем применить их в бою?

Исключительно два момента. Это абсолютно непродолжительное обучение в формате погрузки, заряжания самой ракеты в установку - в пусковой установке просто заменяется блок. Специфика не такая большая, чтобы тратить на обучение много времени, несколько часов, думаю, будет достаточно, тем более для опытного экипажа.

Боеприпасы типа М-31 модификации А1 и А2 – это все-таки реактивные снаряды, имеющие несколько иную специфику применения, нежели оперативно-тактическое ракетное вооружение. Специфика заключается, например, в возможностях ПВО оккупантов противостоять этим ракетным вооружениям, в целом в их возможностях применения по тем или иным объектам: на каких расстояниях, с какими особенностями. Это всё опыт, который набирается в процессе применения и комбинирования тех ситуаций и условий, в которых вооружение применяется. Но это, опять-таки, непродолжительное время, для экипажа, который уже имел опыт использования боеприпасов типа М-142 и М-270 – это несколько часов.

Ждем мы не только ATACMS, но и новые системы ПВО. Как вы пока оцениваете работу нашей противовоздушной обороны. Я имею ввиду массированную атаку в понедельник. Насколько хорошо она справилась?

Твердо "хорошо". Более 50% уничтоженных объектов – это хороший показатель в условиях, когда, во-первых, используется ракетное вооружение исключительно с целью прорыва ПВО. То есть огромное количество единовременно задействованных объектов, которые должны прорвать ПВО. А во-вторых, с учетом того, что у нас ПВО – это старая советская ПВО, лишь ситуативно модернизированное, то оно, а в первую очередь даже не столько ПВО, сколько сами расчеты, справились действительно на твердое "хорошо". Если бы было сбито 70-80% ракет, то это было бы действительно "отлично".

Хочу заметить, что на сегодняшний день ни один зенитно-ракетный комплекс даже самый современный, высокотехнологичный, западного производства, не обеспечивает 100%-ной гарантии уничтожения воздушных объектов. Даже ЗРК Patriot, даже NASAMS, даже "Железный купол" - у них у всех есть вероятность того, что они не смогут полностью справится с поставленное задачей.

И те показатели, которые демонстрируют наши расчеты, с их, ну на самом деле самым богатым на сегодняшний день опытом противостояния такой широкой номенклатуре ракетного вооружения российских оккупантов – это очень показательно. Ни один ПВО-расчет в мире не имеет такого опыта, какой имеют наши расчеты ПВО. Они действительно профессионалы.

Ситуация улучшится с поставкой IRIS-T и NASAMS, процент сбиваемых ракет увеличится? Кстати, как вы думаете, с этими новыми поставками что будут закрывать в первую очередь – прифронтовые города?

Я считаю, что все-таки да, в первую очередь следовало бы закрывать либо прифронтовые города, либо те города, в которых есть объекты, и которые нужно прикрывать на случай, если каким-то образом разведка врага узнает об их расположении.

Я полностью согласен, что в Харькове следовало размещать. Но это если речь идет об авиационных угрозах ракетных обстрелов. Баллистическими ракетами, крылатыми ракетами. Харьков до последнего времени в основном обстреливался ствольной артиллерией и РСЗО. Против них ПВО бессильна. И поэтому там сделать ничего невозможно было. Когда северную и северо-восточную часть Харьковской области освободили от российских оккупантов, количество обстрелов значительно снизилось. Но, тем не менее, это прифронтовой город, и наличие там современной ПВО тоже нужно.

Все зависит от количества батарей, которые нам будут предоставлены. Я вижу, что первые поставки не глобальные, не масштабные. Две батареи NASAMS, сколько IRIS-T мы получим - вопрос тоже довольно актуальный, особенно с учетом того, что Германия не особо и торопится предоставлять нам современные виды вооружений. Вечно у них какие-то проблемы возникают, а нужно прямо здесь и сейчас.

Поэтому предварительно мы можем сказать, что изменится ситуация в лучшую сторону, но она не будет иметь общеукраинских масштабов. Но, в конце концов, М-142 HIMARS у нас тоже ведь поначалу было небольшое количество. А сейчас мы повышаем количество присутствия этих реактивных систем залпового огня. С каждым месяцем у нас их больше и больше. И эффективность растет. Так будет и с ПВО.

Дефицит ракет у России

Ракетный террор – сколько он еще продолжится? Какие запасы у России, как быстро она их может восполнять? Насколько, грубо говоря, ей хватит этих чертовых ракет, чтобы она по нам их выпускала вот так, не считая?

Они еще могут в течение двух-трех дней примерно продолжать обстреливать территорию Украины, но с каждым днем эти обстрелы будут все меньше и меньше.

Основной боезапас, боекомплект, они выпустили именно в первый день, 10 октября. Это было очевидно. Особенно это было видно по разношерстности этой номенклатуры ракет, которые они использовали. Чего там только не было, сборная солянка – Х-101, Х-155, "Калибр", П-800 "Оникс, Х-22, "Искандер". Были ЗРК С-300, перенастроенные с ударов по воздушным целям на поверхность. И даже были реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". То есть все одним скопом пустили.

Это называется "по сусекам наскребли". Это говорит о том, что дефицит у них уже реальный?

Да, это именно об этом и говорит. Например, они использовали 14 крылатых ракет "Калибр" при наличии в Черном море общего, единого залпа более чем на 30 ракет. Если вы хотите прорвать ПВО, то вы используете весь потенциал, который у вас есть. Они использовали 14 ракет. Значит, 14 ракет – это тот потенциал, который они смогли собрать на данный момент. Только крылатых ракет "Калибр" с Черного моря они могли выпустить почти сотню. Этого не было сделано.

Аналогично и с их авиацией. Они бы могли использовать потенциал своих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, с пусками ракет Х-101, или, например, Х-555, значительно больше. Ну, грубо говоря, даже 20 бомбардировщиков-ракетоносцев с подвесом по 2 ракеты – это уже 40 пусков Х-101. Они не были произведены.

Ракет им критически не хватает, и действительно они их "наскребают по сусекам". А некоторые, как "Калибры", лишь могут штучно производить. Потому что более 80% микросхем в них иностранного производства. В условиях санкций они могут рассчитывать только на контрабанду, а она не всегда приходит вовремя.

Ядерные угрозы Путина

В последние дни тема ядерного удара отошла на задний план. О чем это может говорить? Путин понял, что блеф не работает, или этот козырь приберегли для каких-то дальнейших действий?

Я думаю, они будут еще обращаться к теме нанесения ядерного удара по территории Украины, тактического, стратегического, через "говорящие головы" - пропагандистов, псевдоэкспертов, ретрансляторов нарративов и так далее.

Конечно, после того, как делаешь сотое заявление об использовании тактического ядерного оружия, но не используешь его, все видят твою слабость. Все прекрасно понимают, что Россия бы не использовала ядерное оружие, потому что это целый процесс как организационно-технического порядка, так и геополитического. Применение тактического ядерного оружия в конвенционной войне против неядерной державы, которая не является агрессором – это, фактически, разрушение фундаментальных основ ядерной безопасности, гласных и негласных. Это создание коалиции против самой России среди клуба ядерных держав, которые будут недовольны подобного рода изменением баланса, и подобного рода применением оружия.

Я скажу даже больше. Например, такая страна, как Индия на протяжении достаточно долгого времени абстрагировалась от любых вопросов в ООН, связанных с Россией и Украиной, она старалась занимать нейтралитет. А сейчас Индия начинает голосовать против России, и это показатель. Китай тоже может присоединиться к таким голосованиям против. Это демонстрация, как постепенно, шаг за шагом, меняется отношение в мире к России - даже среди тех стран, которые считались российским руководством "дружественными", "братскими" и так далее.

Есть ли угроза со стороны Беларуси

Давайте напоследок еще обсудим Беларусь. Реальную угрозу оттуда вы видите? Если да, то какую?

На сегодняшний день никакой реальной угрозы я не вижу от Беларуси. Провокации информационного порядка – да. Предельно максимальный уровень – диверсионная деятельность с целью провокации, не более.

Беларуская армия сама по себе не представляет какой-то реальной угрозы для Украины. Это 20 батальонно-тактических групп с большой натяжкой полностью укомплектованных и боеготовых, которых даже в самой Беларуси называют "бумажной армией". Это много о чем говорит. Они не имеют ни профессионального, ни боевого опыта.

И напомню, что 24 февраля с территории Беларуси вторглись 40 батальонно-тактических групп российской элиты на северный плацдарм. Элитных подразделений, наиболее лучшим образом укомплектованных, с наиболее современной техникой, и с опытом ведения боевых действий в Сирии. Хотя это даже не боевой опыт – это были тепличные условия, когда попросту отстреливалось гражданское население. Тем не менее, беларуская армия даже этой "элите", через месяц сбежавшей с северного плацдарма с позором и с колоссальными потерями, не годится в подметки. Беларуская армия в два раза меньше, профессионализм еще хуже. Это даже не на месяц работы для ВСУ.

Главная угроза – провокации и громкие заявления, призванные отвлекать внимание ВСУ на северный плацдарм. Этот ресурс необходим сейчас на луганском, херсонском, запорожском плацдармах, но сохраняет свое присутствие на севере.

Присутствует масштабный вывоз боеприпасов с беларуских складов на территорию России, а также вывоз артиллерии и уже даже тяжелой бронированной техники. Если бы Беларусь готовилась наступать, то не опустошала свои склады.

Алексей Лихман, Александр Топчий

Александр Топчий, Алексей Лихман