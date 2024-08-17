У россиян есть проблемы з запуском ракет воздушного и морского базирования, сообщил эксперт.

Продолжается война в Украине, и нашей стране в День Независимости (отмечается 24 августа) угрожает комбинированный ракетный удар РФ.

Противники могут использовать против нашей страны ракеты Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", "Искандеры", Х-101/555 и "Калибр", говорится в статье военно-политического обозревателя Александра Коваленко на Obozrevatel. Эксперт отметил, что в последний раз враг совершил серьезный комбинированный удар по украинской территории 8 июля - тогда использовал 38 средств поражения.

"…с того дня подобных ударов больше не было, что явно указывает на накопление боекомплекта", - отметил аналитик. По его данным, после серьезной атаки россияне могли накопить, в частности, приблизительно 80 ракет Х-101/555 (воздушного базирования) и 40 "Калибров" (морского базирования).

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"…учитывая планы... на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только за счет производства за прошедший с 8 июля период в наличии имеется потенциал в 130 ракет разного типа - не говоря о том, что находилось в арсенале. Тем не менее задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет", - добавил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что запустить большое количество ракет воздушного базирования по Украине РФ не способна, в частности, из-за того, что износились их основные носители - стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

"…поднимая в воздух 10 стратегов Ту-95МС, Россия явно не запустит согласно их максимальным тактико-техническим характеристикам по 8 ракет с каждого - то есть, 80. Будет пуск в пределах от 20 до 40. Хотя в последние разы с некоторых бортов запускалось и вовсе по одной ракете", - отметил обозреватель.

Эксперт сообщил, что российские оккупационные войска также имеют проблемы с запуском ракет морского базирования. "Не меньшие проблемы у РОВ сейчас и в Черном море, особенно в вопросах безопасных пусков из акватории, где на боевом дежурстве постоянно находятся украинские морские дроны. Тем не менее позволить себе единовременный вывод ракетоносителей с залпом в пределах 12-16 единиц они все еще могут", - предупредил аналитик.

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17 августа спикер Военно-морских сил армии Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что оккупанты уже длительное время выводят в море только подводные лодки, которые могут нести до четырех ракет "Калибр". По его словам, большую часть таких ракет украинские воины могут сбить.

Стоит отметить, что россияне уже много раз били по украинской земле разными ракетами, есть много жертв, разрушений и пострадавших. Генштаб ВСУ сообщал, что уже ликвидированы 2 432 вражеские крылатые ракеты.

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