Сейчас нет особых опасений насчет того, что россияне могут массово ударить из Черного или Азовского моря по Украине, отметил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики заявляют о "сбитии" большего количества дальнобойных ракет ATACMS, чем Украина имеет их на вооружении.

Об этом представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили о сообщениях в социальных сетях, что якобы россияне сбили большое количество ракет ATACMS, которые летели в направлении Керченского моста.

"Во-первых, они их отбивают, пожалуй, больше, чем у нас их на вооружении. А во-вторых, то, что на вооружении Военно-морских сил, в принципе, не стоит ATACMS. Поэтому, комментировать любые кейсы, связанные с применением этой системы вооружения, даже нет возможности", - сказал Плетенчук.

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Он отметил, что все данные о возможных ночных атаках в течение суток еще верифицируются. "Даже если было какое-то применение. Результаты подобных применений требуют некоторого времени, потому что, это все же оккупированная территория, и конечно, для того, чтобы убедиться на 100%, дать верифицированную информацию - всегда нужны, как минимум, сутки", - подчеркнул спикер.

Вместе с тем, у него спросили, накапливают ли россияне ракеты и готовят ракетоносители для нанесения ударов с моря. "На самом деле, нет, на мой взгляд, никаких особых поводов для предостережений. Ситуация вполне понятна и логична. Они не могут позволить себе выходить в море большим количеством единиц, и достаточно длительное время уже выходят они фактически только подводными лодками. Подводная лодка - это до четырех ракет", - сказал Плетенчук.

Кроме того, как считает спикер, россияне, видимо, уже поняли, что использование ракет с моря как отдельной системы вооружения не является эффективным. "Технические характеристики тех же "Калибров" пока таковы, что большая часть ракет - эта атака отражается, иногда доходит до 100%", - подчеркнул Плетенчук.

Также он сказал, что из оккупированного Крыма россияне запускают баллистические ракеты из систем "Искандер-М" и ударные дроны "Шахед". "Но, как вы видите, результативность применения даже этих систем снижается. Что касается "Шахедов" - она уже фактически сведена к нулю", - сказал Плетенчук.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа российские захватчики заявили о массированном обстреле Керченского моста в оккупированном Крыму. Захватчики утверждали, что Украина била ракетами ATACMS. Оккупанты заявляли, что все цели уничтожила российская противовоздушная оборона.

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