Окно может частично или полностью вылететь из-за взрывной волны.

Российские войска атакуют мирные украинские города бомбами, артиллерией и авиацией. Из-за этого многие квартиры полностью или частично разрушаются. Особенно страдают хрупкие стекла.

Ранее УНИАН рассказывал, как заклеить стекла скотчем, чтобы их не разбило взрывной волной. Но если взрыв будет очень близко, то стекла ничего не спасет. Рассказываем, что следует сделать в таком случае.

Что делать если выбило окна: первые действия

В первую очередь нужно зафиксировать повреждения. Хозяин квартиры должен сфотографировать испорченное имущество на телефон, чтобы в будущем была возможность получения компенсации. При этом фото разрушений нельзя выкладывать в общий доступ, чтобы не информировать врага.

Напомним, что Зеленский пообещал восстановить все разрушенное и поврежденное имущество после войны, и уже создал штаб для решения этого вопроса.

Затем в помещении с выбитыми стеклами нужно постараться сохранить тепло. На первое время окно нужно заклеить снаружи прозрачной водоустойчивой лентой или прибить с помощью брусков к раме толстый полиэтилен. Для большей безопасности можно прибить к раме кусок фанеры, пока стекло не будет заменено.

Если фанеры или пленки нет, завесьте разбитое окно на первое время ватным одеялом или подушкой.

Помощь при разрушении стекол в Киеве

Киевляне, чьи окна были разрушены взрывом, могут получить волонтерскую помощь. Об этом сообщил экс-нардеп Юрий Левченко. Им будет предоставлена крепкая пленка, которой можно на время заклеить окна.

Так, жители микрорайонов Лукьяновка и Татарка могут получить помощь в волонтерском центре на Татарке, контактный номер телефона: 063 528 26 82. Пострадавшие из других районов могут обращаться по следующим номерам: 044 209 40 56, 067 473 86 60, 093 540 87 03.

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