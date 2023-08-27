Кузан замечает, что российские оккупанты нашпиговали юг своей пехотой.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, чего ожидать на южном фронте, заметив, что будут точиться "чрезвычайно изнурительные бои".

"В ближайшее время будут продолжаться ожесточенные, чрезвычайно изнурительные бои. У нас не будет легкой прогулки. Россияне полностью насытили именно Запорожское направление, вообще весь юг, своей пехотой и своими силами", - отметил Кузан в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что происходит с российской армией на юге Украины, в частности в Запорожской области.

Он привел пример, что в район Работиного "все больше перебрасывается десантно-штурмовых подразделений, российский спецназ".

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"То есть они готовятся к пехотным боям, боям в окопах, боям в укреплениях и к нашим штурмам их позиций", - сказал эксперт.

Так, добавил Кузан, еще ожидаются "длительные кровопролитные бои".

"Но самое главное, что сами россияне... (говорят - УНИАН), что с начала нашего наступления они не имеют ротации, они, мол, истощены, они демотивированы, они не видят своих побед, своих успехов, наоборот видят наше продвижение. Вот это как раз ответ к тому, эффективно ли наше наступление", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через самую сложную серию оборонительных позиций захватчиков. Украинские защитники считают, что прорвали самую сложную линию обороны противника в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее.

Как отмечается Институт изучения войны (ISW), на фоне продвижения украинских войск на Запорожском направлении Россия перебросила туда часть оккупантов из-под Кременной Луганской области. Речь идет об элементах элитного формирования - части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Отмечается, что такие маневры свидетельствуют о том, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков Запорожья. Отсутствие значительных оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать решение о том, каким участкам фронта отдать приоритет.

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