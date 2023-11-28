Несколько групп российских ударных беспилотников залетели на территорию Украины и движутся по нескольким траекториям.
Как сообщили Воздушные силы, БПЛА начали фиксировать на территории Украины в 18:37. В 19:26 стало известно, что группы ударных БПЛА из Днепропетровской области заходят в воздушное пространство Полтавщины, курс - северо-западный, еще несколько групп летят в Днепропетровской области.
"Полтавская, Кировоградская, Харьковская области - угроза ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Еще несколько групп находятся в Херсонской и Николаевской областях, курс - западный/северо-западный.
В то же время военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Донецкой и Харьковской областях.
По состоянию на 19:51 движение ударных дронов выглядело так: в Кировоградской области - в направлении Черкасской области; в Николаевской области - в направлении Кировоградщины и Одесской области; в Полтавской и Днепропетровской областях - курс северо-западный.
В 20:32 движение ударных БпЛА такое: 1. Из Одесской области – северным/северо-западным курсом;
2. Из Кировоградской области в направлении Черкасской области.
3. Из Черкасской области через Переяслав в направлении Киевской области.