Рыженко добавил, что сейчас россияне спасают порт в Новороссийске от украинских ракетных ударов.

Сейчас в составе Черноморского флота РФ остается около 60 кораблей и катеров в боевом ядре. Такое заявление сделал капитан 1 ранга запаса ВМС, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

"Достаточно много. Говорить о том, что все куда-то побегут – неверно. Наиболее новые, наиболее ценные [корабли] они сейчас из Новороссийска вывели. Многие корабли до сих пор находятся в Севастополе – боевые корабли. Носителей "Калибров" там нет, но там есть носители других ракет, которые также могут быть использованы, в основном по надводным целям", – пояснил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Рыженко добавил, что сейчас россияне спасают порт в Новороссийске от украинских ракетных ударов. Именно поэтому они передислоцировали часть кораблей в Азовское море.

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Корабли РФ в Азовском море

Недавно Россия передислоцировала несколько кораблей в Азовское море. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предполагал, что суда, которые перешли из Новороссийска в полностью подконтрольное россиянам Азовское море, находятся там на учениях и прячутся за гражданскими судами.

22 июня Плетенчук сообщил, что российские оккупанты начали использовать акваторию Азовского моря для размещения своих кораблей и запуска ракет типа "Калибр" с них. Воздушные силы сбили все "Калибры", выпущенные в направлении Украины.

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