В ISW констатировали, что Путин стоит перед выбором: либо встать на сторону Минобороны, чтобы защитить свою ослабленную репутацию, либо сохранить поддержку среди провоенных военкоров.

Минобороны РФ пытается укрепить контроль над российским информационным пространством, подрывая деятельность избранных военкоров, которые не подтвердили распространенного Минобороны утверждения о разгроме ВСУ на левобережье Херсонской области 1 июля.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В Институте отметили, что Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили украинский десант у Антоновского моста и с размахом праздновали это событие. Однако некоторые российские военкоры, вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что боевые действия все еще продолжаются и что украинские силы сохраняют позиции в районе Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

В свою очередь Минобороны обвинило этих военкоров в распространении лжи о ситуации вокруг Антоновского моста и содействии украинским "психологическим операциям".

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Российские военкоры, противоречащие докладу Минобороны, в ответ обвинили Генштаб РФ в атаке на их сообщество. Как отметили в ISW, среди военкоров, которые попали в немилость к Минобороны, есть и те, которые напрямую взаимодействуют с президентом РФ Владимиром Путиным, и вполне вероятно, что Минобороны стремится подвергнуть их цензуре, опасаясь, что они могут разоблачить Путину военные неудачи в Украине.

"Конфликт Минобороны РФ с военкорами из-за тривиальной боевой операции может свидетельствовать о том, что российское военное командование не думает, что у него есть какие-либо другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину на фоне продолжающегося украинского контрнаступления", - сичтают аналитики.

По мнению одного из российских военкоров, военные чиновники обеспокоены тем, что освещение войны ставит под угрозу официальную позицию.

В ISW ранее сообщали, что Минобороны РФ преувеличило свои победы на востоке Херсонской области для восстановления репутации группы войск "Днепр" и Южного военного округа (ЮВО). "Минобороны России постоянно преувеличивает украинские потери с самого начала полномасштабного вторжения и не уверено, что такие заезженные нарративы компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, поскольку украинские силы продолжают ограниченное, но неуклонное продвижение на восток и юг Украины", - считают аналитики.

"Попытка Минобороны РФ преувеличить победу у Антоновского моста и его усилия по ограничению противоречивой информации, привели к обратным результатам. Российские военкоры начали обвинять военное командование страны в том, что оно не обеспечило российских военнослужащих на восточном берегу Херсонской области катерами и другим снаряжением, и в целом обвинили Минобороны в том, что оно лжет о ситуации на передовой в своих корыстных целях", - объяснили ситуацию в Институте.

В ISW констатировали, что Путин стоит перед выбором: либо встать на сторону Минобороны, чтобы защитить свою ослабленную репутацию, либо сохранить поддержку среди провоенных ультранационалистических военкоров.

Аналитики отметили, что ввиду возникшей ситуации Путину нужно будет запретить военкорам критиковать Минобороны, если он хочет восстановить и укрепить доверие к нему, но его неудачи, борьба и явная повсеместная нечестность могут сделать эту задачу невыполнимой. Таким образом, Путин может вместо этого решить продолжать умиротворять сообщество военкоров и обвинять Минобороны в военных неудачах в Украине, что гораздо проще. "Такой курс действий может позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря за счет Минобороны. Но это также сопряжено с риском для Путина: продолжающееся подрыв доверия к Минобороны может позволить другим амбициозным российским фигурам продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин", - подытожили аналитики.

Минобороны РФ

Авторитет Минобороны РФ теряет уже давно, особенно заметно это стао после ряда неудач на войне против Украины. Его уже давно критикуют за неправильность действий, а после военного бунта главаря ЧВК "Вагнер" позиции минстра обороны РФ Шойгу и вовсе посыпались.

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