Майкл Наки сравнил проблемы армии РФ с временами Первой мировой войны.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки проанализировал текущие проблемы армии РФ.

"Почему многие простые военные поддержали мятеж Пригожина? Потому что они устали терпеть измену от генералитета. Простым солдатам не дают воды, еды, боеприпасов, посылают на самоубийственные миссии. Интересно, что и те, кто посылают воевать, и те, кто идут воевать - это люди без морального компаса, которые решили, что можно убивать людей в соседнем государстве. Российская армия сейчас похожа на саму себя образца Первой мировой войны. Из-за нехватки боекомплектов, обуви и другого различного военного оборудования назревает большой бунт", - сказал Наки.

Журналист добавил, что в случае серьезного военного поражения в Украине Путин продолжит мобилизацию. Далее он продемонстрировал видео, на котором российские оккупанты из 72-й бригады "Шторм" жалуются на тяжелые условия: отсутствие зарплат, медикаментов, воды и угрозы от руководства расстрелами в случае отказа штурмовать украинские позиции.

Проблемы в армии РФ

За последние несколько месяцев Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих для усиления линии фронта в Украине. Однако это мало что изменило, поскольку войска прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными" и "брошенными на поле боя".

Кроме того, у военных РФ большие проблемы с боеприпасами. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у России заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.

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